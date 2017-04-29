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نظر محاكمة متهمي «لجان العمليات المتقدمة».. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في قضية |لجان العمليات المتقدمة|
وجاء أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون للدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأسسوا لجانا تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة تحوز أسلحة ومفرقعات، وتعمل على تخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.
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