وكشفت المناظرة الأولية لجثة المجني عليه أنها لذكر يبلغ من العمر |39 سنة| مقطوع العضو الذكري، ومقسومة إلى نصفين بمنشار حديدي، وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه كان شديد الإعجاب بزوجة نجل عمه وراودها مرارًا عن نفسها، إلا أنها كانت ترفض ممارسة الرذيلة معه.وأضافت التحقيقات أن المجني عليه صباح الأحد الماضي، ذهب إلى منزل نجل عمه، واستغل فرصة عدم تواجده بالمنزل وهجم على زوجته واغتصبها، والتي أبلغت زوجها بما فعله نجل عمه، فذهب إليه ونشبت بينهما مشاجرة، قام فيها المتهم بقطع عضوه الذكري، وأحضر منشارًا حديديًّا وقسم الجثة إلى نصفين، ألقى النصف العلوي بجوار كوبري الساحل، والنصف السفلي في القمامة، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق معه وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.