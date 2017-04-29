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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بملوي
ألقت وحدة مباحث قسم شرطة ملوي بالمنيا القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية والهواتف المحمولة
تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ملوي مفادها قيام كلا من: |محمود. ع|، 22 عاما، عامل، وسبق اتهامه في 4 قضايا، و|أحمد. س|، 22 عاما، حداد، وسبق اتهامه جنحة بلطجة ومشاجرة، و|خميس. ن| 24 عاما، عامل، وسبق اتهامه في 6 قضايا بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المارة، وسرقة الدراجات البخارية |بالمغافلة|، مستخدمين في ذلك دراجة بخارية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم أقروا بما جاء بالتحريات واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة هواتف محمولة، واقعتي سرقة دراجات بخارية، وبإرشادهم تم ضبط الهواتف المحمولة وأضافوا بقيامهم بالتصرف في الدراجة البخارية الأخيرة بالبيع لعميلهم |أحمد. س| 25 عاما، عامل يعلم بأنها من متحصلات جريمة سرقة. تم ضبطه وأرشد عن الدراجة البخارية المشار إليها، وبعرض المضبوطات على المبلغين تعرفوا عليها وقرروا أنها خاصة بهم، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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