واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها؛ لمكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة، والتي تشمل: |دخانا كثيفا، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث مجرى النيل| بالمحافظات

وأسفرت حملات الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 583 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ 285 قرار إزالة تعديات على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.