أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل |محمد عبد المقصود يوسف| في القضية رقم 1167 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا بضمان محل الإقامة، وذلك بعد براءته من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية