اخبار مصر
-
رياضة
- تأجيل مباراتي الترقي بالقاهرة 24 ساعة بسبب زيارة بابا الفاتيكان
- حازم إمام يحذر: الزمالك عليه الفصل بين الدوري وإفريقيا وإلا الدخول في أزمة
- صحيفة فرنسية تنشر قائمة بأفضل 50 مدرب في العالم
- رئيس كابس يونايتد: نواجه أزمة قبل مباراة الزمالك.. وقد نوجه طلبا للكاف
- رغم تعثر يوفنتوس أمام أتلانتا..بيانيتش يحقق رقما قياسيا خاص به
- مدرب حراس المنتخب يعلق على تولي معلول تدريب تونس
- بالصور.. السودان تغرد بإيقاعات تراثية في مهرجان الموسيقى
- «ماكيدا» يحذر لاعبي الاتحاد قبل مواجهة النصر للتعدين
- بالصور.. «الراي الجزائري» تمتع حضور مهرجان الموسيقى العربية
- تاريخ مواجهات برشلونة وإسبانيول في الديربي «تقرير»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الجيش الأمريكي:الصاروخ الباليستي لم يغادر الأراضي الكورية الشمالية
29
ابريل
2017
01:22 AM
بواسطة
واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الجمعة إنه تعقب إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي ولكن الصاروخ لم يغادر الأراضي الكورية الشمالية ولم يشكل تهديدا لأمريكا الشمالية.
وقال الكوماندر ديف بينهام المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادي إن إطلاق الصاروخ جرى في الساعة 10.33 صباحا بتوقيت هاواي (2033 بتوقيت جرينتش) من مكان قريب من مطار بوكتشانج.
وقال مسؤولون أمريكيون شريطة عدم نشر أسمائهم إن من المحتمل أن الصاروخ متوسط المدى ويُعرف باسم كيه إن-17 ويبدو أنه تحطم في غضون دقائق من إطلاقه.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع