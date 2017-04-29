واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الجمعة إنه تعقب إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي ولكن الصاروخ لم يغادر الأراضي الكورية الشمالية ولم يشكل تهديدا لأمريكا الشمالية.

وقال الكوماندر ديف بينهام المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادي إن إطلاق الصاروخ جرى في الساعة 10.33 صباحا بتوقيت هاواي (2033 بتوقيت جرينتش) من مكان قريب من مطار بوكتشانج.

وقال مسؤولون أمريكيون شريطة عدم نشر أسمائهم إن من المحتمل أن الصاروخ متوسط المدى ويُعرف باسم كيه إن-17 ويبدو أنه تحطم في غضون دقائق من إطلاقه.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)