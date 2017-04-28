تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 متهمين لقيامهم بأعمال البلطجة واستعراض القوة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 5 قطع أسلحة بيضاء)، و31 متهما كونوا فيما بينهم تشكيلات عصابية لسرقة المواطنين، ارتكبوا 22 واقعة سرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.