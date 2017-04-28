تواصل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملاتها الأمنية، لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام وضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وبداخل القطارات

وأسفرت الجهود تحت إشراف اللواء قاسم حسين مدير الإدارة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 15 قضية |سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل|، 13 قضية في مجال الاتصالات والبريد، 180 بائعا متجولا، 2023 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 186 حكما قضائيا متنوعا.