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غدا.. نظر دعوى تعويض صاحب كافيه كييف
28
ابريل
2017
19:45 PM
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تنظر غدا السبت محكمة مدنى شمال القاهرة الدعوى التي أقامها باسم وهبة، دفاع رجل الأعمال أسامة النجار، صاحب كافيه مصر الجديدة الذي شهد حادث مقتل شاب، وذلك للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه، من صاحب الفيلا المقام عليها |الكافيه| ويدعى حسن شاكر
وذلك لعدم التزامه ببنود عقد الإيجار المبرم بينهما، حيث تم تأجير المحل على أنه تجارى وحصل على مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك. ومن جانبه تقدم صاحب الفيلا بدعوة يتهم فيها النجار باستئجار الفيلا للإقامة وليس للعمل التجاري، إلا أن المحكمة قضت ببراءة أسامة النجار وهو ما استند إليه في تلك الدعوى التي أقامها ضد المالك.
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