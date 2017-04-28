ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال حملة أمنية شنتها اليوم الجمعة، العديد من قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية

وأسفرت الحملة، عن ضبط 20 قضية «مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات».واتخذت مباحث المصنفات، الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.