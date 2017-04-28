ضبط رجال مباحث الإدارة العامة للضرائب والرسوم عددًا من المخالفات، خلال حملات أمنية في المحافظات

وأسفرت الحملة عن ضبط 167 قضية في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، وتحري ديون لمصلحة الضرائب، وتنفيذ 134 حكمًا قضائيًا متنوعًا.وحررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.