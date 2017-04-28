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شرطة التموين تضبط 835 قضية متنوعة في المحافظات
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات؛ ضمانًا لحماية المواطنين من مافيا الغش التِّجاري والاحتكار
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء ياسر صابر مدير شرطة التموين، عن ضبط 835 قضية تموينية متنوعة، تضمنت مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، ودقيقا مدعما، ومخالفات مخابز، وسلعا تموينية مدعمة، وغشا غذائيا، ومخالفات للمحال العامة، وأخرى متعلقة بعدم الحصول على شهادات صحية، ومخالفات بشأن شروط التراخيص، وأخرى في أطعمة اللحوم والطيور، كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر، وسجائر، وأعلاف، وألعاب نارية، وتنفيذ 59 حكمًا قضائيًّا. واتخذت شرطة التموين الإجراءات القانونية حيال المتهمين؛ لعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق، وجار مواصلة الحملات الأمنية على مستوى المحافظات؛ لمواجهة الجرائم وملاحقة المحتكرين.
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