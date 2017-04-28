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شرطة الكهرباء تحصل 9 آلاف غرامة وتنفيذ 740 حكما قضائيا
28
ابريل
2017
19:45 PM
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وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية؛ لضبط المخالفات وسارقي التيار والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية
وأسفرت الحملة عن ضبط 9 آلاف و201 قضية سرقة تيار كهربائي، و1446 قضية سرقة تيار كهربائي للمبانى المقامة على الأراضى الزراعية، و39 قضية سرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير مرخصة وتحصيل 9 آلاف و398 غرامة سرقة تيار، بالإضافة إلى تحصيل 17 مخالفة شروط تعاقد، وتنفيذ 740 حكمًا قضائيًّا. واتخذت شرطة الكهرباء الإجراءات القانونية اللازمة، حيال كل واقعة على حدة، وتم العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
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