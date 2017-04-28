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تيلرسون يحث الأمم المتحدة على التحرك بشأن كوريا الشمالية
28
ابريل
2017
18:22 PM
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الأمم المتحدة (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الجمعة إنه يوجد خطر حقيقي لهجوم من بيونجيانج على اليابان وكوريا الجنوبية وحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التحرك "قبل أن تفعل كوريا الشمالية ذلك."
وفي تعليقات في مجلس الأمن الدولي دعا تيلرسون المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل كامل وتعليق أو خفض العلاقات الدبلوماسية مع بيونجيانج.
وأبلغ تيلرسون المجلس المؤلف من 15 عضوا "مع كل تفجير (نووي) واختبار صاروخي متتال تدفع كوريا الشمالية شمال شرق آسيا والعالم للاقتراب أكثر من الاضطراب وصراع أوسع... خطر هجوم كوري شمالي على سول أو طوكيو حقيقي."
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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