لندن (رويترز) - تعهد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان يوم الجمعة بالعمل مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي لمواجهة التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية للنظام العالمي فضلا عن التوتر المتصاعد في بحر الصين الجنوبي.

وقال آبي أثناء زيارته لمقر إقامة ماي الرسمي في لندن إن بريطانيا هي حليفة بلاده الأولى في أوروبا. وأضاف أن البلدين سيعملان معا في وجه محاولات هز استقرار المنطقة المتمثلة في التهديدات الناجمة عن البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية والخلاف مع الصين على السيادة في بحر الصين الجنوبي.

وقال آبي "يواجه العالم تهديدات خطيرة للنظام الدولي.. بينها تلك الناجمة عن عمليات التطوير الصاروخي والنووي التي تقوم بها كوريا الشمالية والوضع في شرق بحر الصين الجنوبي."

وأضاف "من المهم للغاية أننا اتفقنا، رئيسة الوزراء وأنا، على ضرورة تعاون بريطانيا واليابان على النطاق الدولي لمواجهة هذا الوضع".

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)