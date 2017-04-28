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«ميركل» تتوجه الثلاثاء المقبل إلى روسيا في أول زيارة لها منذ 2015
لأول مرة منذ عامين تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الثلاثاء المقبل، إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الجمعة، في برلين، إن المحادثات ستدور حول الإعداد لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة هامبورج الألمانية في يوليو المقبل، بالإضافة إلى الحرب في سورية والنزاع الأوركراني.
وبحسب البيانات، لن تلتقي ميركل بوتين في العاصمة موسكو، بل في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود بناء على رغبة الرئيس الروسي.
يذكر أنه تم تنظيم دورة الألعاب الأولومبية عام 2014 في سوتشي.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الألمانية-الروسية متوترة منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام، 2014. وعن ذلك قال زايبرت: "بالطبع هناك موضوعان يثقلان العلاقات"، موضحا أن هذين الموضوعين هما ضم شبه جزيرة القرم المخالف للقانون الدولي وزعزعة انفصاليين موالين لروسيا للاستقرار في شرق أوكرانيا، وقال: "هذه أجواء موترة لا يمكن انكارها".
وتابع أن "وضع العلاقات الثنائية" وتطور المجتمع المدني في روسيا من الممكن أن يلعب دورا خلال المحادثات يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح زايبرت أن الحكومة الألمانية تعمد دائما لإشراك روسيا بقدر الإمكان في حلول بناءة.
يذكر أن آخر زيارة قامت بها ميركل لروسيا كانت في مايو 2015 خلال إحياء الذكرى السنوية السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
والتقت ميركل بوتين منذ ذلك الحين أكثر من مرة خلال قمم دولية في دول مختلفة كما أجرت معه العديد من المكالمات الهاتفية.
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