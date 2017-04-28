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محكمة فيتنامية تقضي بإعدام 8 تجار مخدرات
28
ابريل
2017
18:15 PM
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أصدرت محكمة فيتنامية، حكما بالإعدام ضد ثمانية تجار مخدرات مدانين بالإتجار فى نصف طن من الهيروين، «وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الجمعة».
وقال الموقع الإخباري «في.إن إكسبرس»، إن المحكمة وجدت أن الرجال الثمانية، الذين عملوا بناء على تعليمات من زعيمتهم، دانج مين شو 44 عاما تعاملوا مع 420 كيلوجراما من الهيروين في الفترة ما بين 2004 و2015 .
غير أن «شو» نفسها نجت من عقوبة الإعدام، حيث يمنع القانون الفيتنامي تطبيق عقوبة الإعدام على النساء اللاتي لديهن أطفال، دون سن ثلاث سنوات، وقت إصدار الحكم.
وبموجب القانون الفيتنامي، تطبق عقوبة الإعدام على من يتورط في إنتاج أو بيع مئة جرام من الهيروين.
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