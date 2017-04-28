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حملة أمنية على مراكز شمال المنيا لفحص المسجلين خطر
28
ابريل
2017
16:46 PM
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شنت مباحث مديرية أمن المنيا، حملة أمنية على مراكز المحافظة الواقعة شمالًا والتي ضمت |مغاغة وبنى مزار والعدوة ومطاى|، استهدفت |فحص المسجلين خطر|، وضبط مستخدمي الأسلحة البيضاء
وتمكنت الحملة من استهداف وفحص 19 مسجل شقى خطر فئتى |أ| و|ب| شملت| م مسجلين خطر تابعين لمركز شرطة مغاغة، و5 آخرين تابعين لمركز شرطة بنى مزار، و4 مسجلين خطر تابعين لمركز العدوة، و5 آخرين تابعين لمركز شرطة مطاى.كما تمكنت الحملة من ضبط 16 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء وكان بينهم |3 متهمين بمغاغة و5 متهمين ببني مزار و3 متهمين بالعدوة، و5 متهمين بمطاى|.وتحررت المحاضر اللازمة، وجار عرض التقارير الخاصة بالحملة على اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا.
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