وتمكنت الحملة من استهداف وفحص 19 مسجل شقى خطر فئتى |أ| و|ب| شملت| م مسجلين خطر تابعين لمركز شرطة مغاغة، و5 آخرين تابعين لمركز شرطة بنى مزار، و4 مسجلين خطر تابعين لمركز العدوة، و5 آخرين تابعين لمركز شرطة مطاى.كما تمكنت الحملة من ضبط 16 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء وكان بينهم |3 متهمين بمغاغة و5 متهمين ببني مزار و3 متهمين بالعدوة، و5 متهمين بمطاى|.وتحررت المحاضر اللازمة، وجار عرض التقارير الخاصة بالحملة على اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا.