وكانت مديرية أمن السويس تلقت إخطارا بإلقاء القبض على شخص في العقد الرابع، بعد محاولته تشويه جسد طليقته وابنته، 16 عاما، بعد سكب مواد حارقة عليهما.وكانت طليقة المتهم ترعى ابنته من زوجته الأولى، وكانت الابنة تشكو من سوء تعامل والدها معها من ضرب واعتداء مستمر، وحينما انفصل عن زوجته الثانية، صممت الابنة أن تعيش معها بعيد عنه، وحينما حاول اصطحابها معه بالقوة، رفضت، مما تسبب في غضبه وانهال عليهما بالضرب والتهديد بسكب المواد الحارقة قبل تدخل الجيران الذين استدعوا قوات الأمن.