تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر، للاتجار في المخدرات، ومبلغ مالي كبير حصيلة البيع، وسلاح أبيض، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق

وكان اللواء أنور السعيد، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، تلقى إخطارًا من معاون مباحث قسم بنها ثان النقيب محمد حسام، بالقبض على مجموعة خارجة عن القانون بحوزتهم 6 قطع من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض |مطواة| ومبلغ 11790 جنيهًا حصيلة بيع 2 فرش حشيش، أثناء استقلالهم سيارة سوزوكي. وعقب إعداد كمين بمنطقة نفق الإشارة بمدينة بنها تمكن ضابط معاون مباحث قسم بنها ثان النقيب محمد حسام، من استيقاف سيارة سوزوكي قادمة من كوبري قرية كفر الجزار وتحمل لوحات مرورية |ق ع ص| 1387 | رصاصي اللون، بقيادة المتهم الأول |أحمد |م| وشهرته سبرتو، والمتهم الثاني |محمد ص|، والمتهمة الثالثة |نورا م|، شقيقة المتهم الثاني، وبحوزتهم مخدرات ومبلغ مالي كبير، وسلاح أبيض |مطواة|.وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع وإحراز السلاح بقصد المقاومة أثناء ترويج المواد المخدرة.وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط رقم 3188 لسنة 2017، جنح قسم بنها ثان، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.