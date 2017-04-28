-
رياضة
- صورة- إصابة دامية لطارق حامد أمام طنطا
- بعد حذف بيان سموحة.. ميدو ينفي تعرضه للهجوم
- كاف يحدد موعد أول مباراة للزمالك بدوري الأبطال
- تقرير .. مؤمن ضحية جديدة لنيران المدرب ميدو
- رغم استبعاده.. ستانلي يخضع لتدريبات خاصة قبل مباراة الزمالك وطنطا
- تشكيل الزمالك أمام طنطا: ناصف يعود.. وريكو ورفعت أساسيان
- خفاجي وتيتيه يقودان هجوم طنطا أمام الزمالك
- رش ملعب المحلة بـ«الألوان» قبل لقاء الزمالك وطنطا
- باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام طنطا
- حافلة الزمالك تصل ستاد المحلة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
القبض على عصابة «سبرتو» للاتجار بالمخدرات في بنها
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر، للاتجار في المخدرات، ومبلغ مالي كبير حصيلة البيع، وسلاح أبيض، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق
وكان اللواء أنور السعيد، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، تلقى إخطارًا من معاون مباحث قسم بنها ثان النقيب محمد حسام، بالقبض على مجموعة خارجة عن القانون بحوزتهم 6 قطع من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض |مطواة| ومبلغ 11790 جنيهًا حصيلة بيع 2 فرش حشيش، أثناء استقلالهم سيارة سوزوكي. وعقب إعداد كمين بمنطقة نفق الإشارة بمدينة بنها تمكن ضابط معاون مباحث قسم بنها ثان النقيب محمد حسام، من استيقاف سيارة سوزوكي قادمة من كوبري قرية كفر الجزار وتحمل لوحات مرورية |ق ع ص| 1387 | رصاصي اللون، بقيادة المتهم الأول |أحمد |م| وشهرته سبرتو، والمتهم الثاني |محمد ص|، والمتهمة الثالثة |نورا م|، شقيقة المتهم الثاني، وبحوزتهم مخدرات ومبلغ مالي كبير، وسلاح أبيض |مطواة|.وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع وإحراز السلاح بقصد المقاومة أثناء ترويج المواد المخدرة.وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط رقم 3188 لسنة 2017، جنح قسم بنها ثان، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)