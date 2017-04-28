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سيدة تقيم دعوى خلع على زوجها.. وتؤكد: «وشه نحس»
|أصله نحس بطريقة فظيعة قعدت معاه شهرين نحسني|
. بهذه الكلمات بدأت سيدة في العقد الثاني من عمرها تروي سبب إقامتها دعوى خلع على زوجها بعد شهرين من الزواج.وقالت هدي:| من أول يوم جاء لخطبتي النور قطع في الشارع كله ومرجعش غير لما مشي وفقدوا الأمل إنه يرجع.. مكنتش بصدق إن في أشخاص نحس كدا غير لما شفتو واتاكدت |.وأضاف: |عندما ذهبنا لشراء الشبكة صاحب المحل أغمي عليه بذبحة صدرية.. وعندما يذهب معي لشراء الجهاز كان يحدث كوارث منها أن الرجل الذي نشتري منه يتعرض لسرقة والسيارة التي كانت تنقل الأثاث تعرضت لحادث وكل شيء تحطم بداخلها واضطررنا أن نشتري من أول وجديد ولكن أنا ذهبت بمفردي هذه المرة للشراء وكان هذا طلبي ولم يعد معنا نقود لخسارتنا كل شيء|.وتابعت: |أثناء زفافنا وقعت على السلم وعندما جاء وقت تناول الكيك والعصير، وهو بيشربني العصير وقع على الفستان وباظ والتورته برضو كلها وقعت علينا وشكلنا بقي مسخرة وسط القاعة |.وقالت:| عند ذهابنا إلى المنزل النور قطع حتى اليوم الثاني وهكذا ظل الحال بعد الزواج يوميا عند دخوله باب المنزل تحدث الكوارث..الشقة ولعت مرة وأنا جرحت إيدي كانت هتتقطع عندما جاء إلى المطبخ والغريب أن كل ذلك يحدث عندما يدخل البيت وهو بالخارج لا يحدث شيء |.وأضافت: |تعبت بصراحة.. استحملت كتير وأهلي كانوا يقولولي متكمليش معاه وأنا كنت بقول لا هكمل لحد ما أيقنت إنه فعلا نحس كل مايروح مكان يحصل فيه كارثة.. أهلي ضغطوا عليا وخاصة آخر مرة عندما ذهبنا لشراء شيء وتعرضت لحادث وهو واقف بجانبي لم يحدث له شيء وهنا أهلي أصروا أن أرفع دعوى خلع عليه وبالفعل اقتنعت بحديثهم وأقمت الدعوى عليه بصراحة قولت أنفد بجلدي ده منحوس وهيموتني|.
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