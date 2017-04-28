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ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو بانجو و200 قرص مخدر بالمنيا
28
ابريل
2017
16:46 PM
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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، التابعة لمديرية أمن المنيا من إلقاء القبض على |عاطلين| بحوزتهما 5 كيلو بانجو و200 قرص مخدر
وكان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بإلقاء القبض على |علي ا ع |، 34 عامًا، عاطل، مقيم بمركز أبو قرقاص، والسابق اتهامه في قضية قتل، وبحوزته 5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، و3100 جنيه.كما تم إلقاء القبض على | أحمد ا ش |، وشهرته | مشرط |، 28 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في 7 قضايا جنائية، وبحوزته 200 قرص مخدر متنوع بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة.
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