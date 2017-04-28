-
رياضة
- صورة- إصابة دامية لطارق حامد أمام طنطا
- بعد حذف بيان سموحة.. ميدو ينفي تعرضه للهجوم
- كاف يحدد موعد أول مباراة للزمالك بدوري الأبطال
- تقرير .. مؤمن ضحية جديدة لنيران المدرب ميدو
- رغم استبعاده.. ستانلي يخضع لتدريبات خاصة قبل مباراة الزمالك وطنطا
- تشكيل الزمالك أمام طنطا: ناصف يعود.. وريكو ورفعت أساسيان
- خفاجي وتيتيه يقودان هجوم طنطا أمام الزمالك
- رش ملعب المحلة بـ«الألوان» قبل لقاء الزمالك وطنطا
- باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام طنطا
- حافلة الزمالك تصل ستاد المحلة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط المتهمين بقتل «تاجر بأبو النمرس» بسبب خلافات ثأرية
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث، في إلقاء القبض على المتهمين بقتل تاجر بأبو النمرس بسبب خلافات ثأرية
وكان اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد خالد قرقورة مأمور مركز شرطة أبو النمرس، والمقدم سمير رفعت نائب المأمور، يفيد بالعثور على جثة تاجر سيارات مقتولًا أمام منزله.وبالانتقال والفحص تبين للمقدم هاني عكاشة رئيس المباحث، ومعاونه النقيب محمد خليل، أن الجثة لتاجر سيارات، وأنه أثناء نزوله من منزله، طلب من زوجته إحضار مفتاح سيارته، وعندما عادت وجدته غارقًا في دمائه، بعدما اعتدى عليه متهمان بسلاح أبيض.واتهمت زوجته شخصين بارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات ثأرية قديمة بين عائلة زوجها وعائلة المتهمين، وبتكثيف جهود التحريات أمكن تحديد مكان المتهمين، وبالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم ضبط المتهمين.وبمواجهتهما، اعترفا أمام العقيد ناجي كامل رئيس مباحث جنوب الجيزة بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)