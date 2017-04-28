وكان اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد خالد قرقورة مأمور مركز شرطة أبو النمرس، والمقدم سمير رفعت نائب المأمور، يفيد بالعثور على جثة تاجر سيارات مقتولًا أمام منزله.وبالانتقال والفحص تبين للمقدم هاني عكاشة رئيس المباحث، ومعاونه النقيب محمد خليل، أن الجثة لتاجر سيارات، وأنه أثناء نزوله من منزله، طلب من زوجته إحضار مفتاح سيارته، وعندما عادت وجدته غارقًا في دمائه، بعدما اعتدى عليه متهمان بسلاح أبيض.واتهمت زوجته شخصين بارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات ثأرية قديمة بين عائلة زوجها وعائلة المتهمين، وبتكثيف جهود التحريات أمكن تحديد مكان المتهمين، وبالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم ضبط المتهمين.وبمواجهتهما، اعترفا أمام العقيد ناجي كامل رئيس مباحث جنوب الجيزة بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.