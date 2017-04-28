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حبس تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة في الشرقية
اعترف أفراد تشكيل عصابي بترويج المواد المخدرة في محافظة الشرقية بارتكابهم عدة وقائع مماثلة وقررت النيابة بإشراف المستشار ياسر هندى، المحامى العام لنيابات جنوب، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات
وكانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز الزقازيق مفادها قيام كل من |شريف إ ف|، 33 عاما، عاطل، والسابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وسلاح و|وليد س ح|، 33 عاما،عاطل، وسبق اتهامه في قضية مخدرات و|مؤمن ش م|، 32 عاما، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مواد مخدرة و|محمود ج |، 40 عاما، عاطل، وسبق اتهامه في 3 قضايا مواد مخدرة جميعهم مقيمين بنى شبل بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة بناحية عزبة الزند التابعة لقرية الزنكلون،مركز الزقازيق.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية و97 طلقة و2 بندقية خرطوش شوت جن و8 طلقات خرطوش، و500 لفافة مختلفة الأحجام وقطع حجرية مختلفة الأحجام لعقار الهيروين وزنت 2 كيلو جرام كما تم ضبط 2 ميزان حساس ديجتال وطبنجة صوت و4 طلقات. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
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