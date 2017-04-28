اخبار مصر
-
رياضة
- بايرن ميونخ يجدد عقد لاعبه لمدة عامين
- بايرن ميونيخ يرتبط بعقد دائم مع كومان المعار من يوفنتوس
- تحديد موعد مباراة تونس يحسم مصير ودية يونيو
- الأهلي يتلقى خطاب تعديل موعد موقعتي الطلائع والتعدين
- «الأهلي»: نتمسك بخوض لقاءات أفريقيا بـ30 ألف متفرج
- مدرب الأهلي: تركيزنا في الدوري ونجيد التعامل مع الضغوط
- الأهلي يختار عبد المجيد إبراهيم لحضور المؤتمر الطبي بالكاميرون
- الأهلي يخسر لاعب فريق الطائرة 3 أشهر للإصابة
- يد الأهلي إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهتي سبورتنج والأوليمبي
- مورينيو يدافع عن خطط يونايتد ويشيد بروح الفريق بعد التعادل مع سيتي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط هارب من سجن وادي النطرون بالإسكندرية بأحداث يناير
28
ابريل
2017
13:45 PM
بواسطة
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب بغرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط |ز
م. م| (34 عامًا- عاطل) مقيم بنجع السراحنة بدائرة القسم، الهارب من سجن وادى النطرون أثناء أحداث يناير 2011م، وذلك لتنفيذ عقوبة السجن لمدة 15 عامًا في قضية جنايات القسم |مخدرات|. تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ إجراءات ترحيله.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع