تمكن ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب بغرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط |ز

م. م| (34 عامًا- عاطل) مقيم بنجع السراحنة بدائرة القسم، الهارب من سجن وادى النطرون أثناء أحداث يناير 2011م، وذلك لتنفيذ عقوبة السجن لمدة 15 عامًا في قضية جنايات القسم |مخدرات|. تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ إجراءات ترحيله.