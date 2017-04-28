وكان المقدم فوزي عامر رئيس مباحث العجوزة، تلقى بلاغا من مواطنين، يفيد بتعرضهما لسرقة مسكنهما بدائرة القسم.بفحص البلاغ، وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع هو (ط. ا) سابق اتهامه في 11 قضية، وأنه يتبع أسلوب التسلق لارتكاب جرائمه.بتقنين الإجراءات، تمكن النقيبان باسم أبو الدهب وعمرو نصير من ضبط المتهم في كمين أمني معد له.وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.