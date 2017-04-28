الواقعة بدأت بورود معلومات للعميد محمود هويدي مدير مباحث الآداب بالجيزة تفيد بقيام |م. ب| (21 عامًا- طالب)، و|م. م| (16 عامًا- طالب) بإنشاء صفحتين تحت مسمى( توب كاش وحمودي) على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن نفسهما لممارسة الفجور والشذوذ مقابل مبالغ مالية.بإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، بتقنين الإجراءات، وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما هاتفين أحدهما عليه رسائل جنسية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.