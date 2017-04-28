وتمكنت الحملة من ضبط 48 قضية تموينية وتنوعت تلك القضايا ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار واستيلاء على المال العام.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وتولت النيابة العامة التحقيق.