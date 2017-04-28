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رفع 244 حالة إشغال من شوارع الجيزة
28
ابريل
2017
13:45 PM
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شنت شرطة المرافق بالجيزة بقيادة العقيد ياسر شعير، رئيس مباحث المرافق، بإشراف اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة بنطاق المحافظة تأكيدًا للوجود الشرطي الفعال في الشارع
واستهدفت الحملة مناطق الدقي والعجوزة والهرم، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.وتمكنت الحملة من رفع 244 حالة إشغال طريق بالإضافة إلى تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، والتحفظ على 3 سيارات لبيع اللحوم والدواجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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