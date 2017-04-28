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سطو مسلح على تاجر وسرقة 600 ألف جنيه بطوخ
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 عاطلين قاموا بالسطو المسلح على سيارة تاجر وسرقوا 600 ألف جنيه
تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ محمد أ|53 عاما تاجر، بقيام 3 أشخاص مجهولين بالاستيلاء كرهًا تحت تهديد السلاح على السيارة خاصته ومبلغ 635 ألف جنيه من متحصلات تجارته، حال سيره وبصحبته حلمي|ع| 34 عاما سائق، بمنطقة غرب السكة الحديد بمدينة طوخ، وتم العثور على السيارة بالقرب من مكان الحادث بجوار مقابر النصارى واستيلائهم على المبلغ المالي.وتوصلت جهود فريق البحث إلى معلومات مفادها أن مرتكبي الحادث كل من رفعت س 34 عامًا عاطل، عماد س 25 عامًا نجار مسلح ومقيم بذات الناحية |شقيق الأول|، محمد م 33 عامًا عاطل.عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبط المتهمين الأول والثاني وتبين هروب الثالث وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا علمهما أن المجني عليهما يحضران أسبوعيا لتحصيل مبالغ مالية كبيرة خاصة بتجارتهما فاتفقوا فيما بينهم على رصد المجني عليهما والاستيلاء على تلك الأموال كرهًا عنهما عقب تحصيلها وفي سبيل تنفيذ مخططهم الإجرامي قاموا بتتبع المجني عليهما وأحضر الأخير سلاح ناري بندقية خرطوش و2 مطواة.كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على نشاطهما الإجرامي وما ارتكبوه من حوادث مماثلة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسلاح الناري والمبلغ المتبقى من المسروقات، تحرر عن ذلك محضر ملحق بالمحضر الأصلي، وجار العرض على النيابة.
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