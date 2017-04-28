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ضبط شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في المنيا
تمكنت مباحث شرطة الاتصالات من ضبط شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بمنطقة بني مزار بمحافظة المنيا
وكانت معلومات وردت لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات أكدتها التحريات السرية بقيام |ب ن ب|، بالتعاقد وتوصيل خدمة الإنترنت من شركة TEDATA بسرعة 4 ميجا على رقم( محدد) بمحل إقامته وإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقاضي مبالغ مالية شهرية، تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها واستخدام العنوان سالف الذكر مركزًا لإدارة ذلك النشاط.وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة وقوة من الشرطة السريين تنسيقًا ومديرية أمن المنيا وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى محل إقامته المشار إليه، وبتفتيش مسكنه في تواجد أحد ذويه.وتم ضبط كافة الأجهزة المعدة للنظام في حالة التشغيل وهى كالتالي 5 راوتر: |ماركة اتصالات، 3 راوتر ماركة TP LINK، سويتش، 12 ) شاحن كهربائي، وجهاز antenna، ومجموعة من المشتركات الكهربائية، ومجموعة كبيرة من الأسلاك ووصلات خارجية لتوزيع النت على المواطنين، وجارِ تقدير قيمة الخسائر بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات.وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
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