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ضبط عاطل سرق أدوات كهربائية من شقة برأس غارب
28
ابريل
2017
10:45 AM
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تمكنت مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطل سرق شقة بمدينة رأس غارب
تلقى قسم شرطة رأس غارب، بلاغًا من السيد حسين أمام شلبي نقاش ومقيم بعمارات 1108 في رأس غارب بالبحر الأحمر، باكتشافه سرقة |كمية من الأسلاك الكهربائية، وبعض الأدوات الكهربائية| من داخل الشقة |تحت التشطيب خاصته الكائنة بعمارات 1108 – رأس غارب.بإجراء التحريات أسفرت أن وراء ارتكاب الواقعة |شريف. ا. ع| (عاطل) ومقيم رأس غارب – البحر الأحمر السابق اتهامه في 8 قضايا |سرقة| آخرهم القضية رقم 381 /2017 |سرقة|.تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشاده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 974 جنح قسم شرطة رأس غارب الغردقة 2017 وأخطرت النيابة العامة.
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