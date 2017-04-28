تلقى قسم شرطة رأس غارب، بلاغًا من السيد حسين أمام شلبي نقاش ومقيم بعمارات 1108 في رأس غارب بالبحر الأحمر، باكتشافه سرقة |كمية من الأسلاك الكهربائية، وبعض الأدوات الكهربائية| من داخل الشقة |تحت التشطيب خاصته الكائنة بعمارات 1108 – رأس غارب.بإجراء التحريات أسفرت أن وراء ارتكاب الواقعة |شريف. ا. ع| (عاطل) ومقيم رأس غارب – البحر الأحمر السابق اتهامه في 8 قضايا |سرقة| آخرهم القضية رقم 381 /2017 |سرقة|.تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشاده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 974 جنح قسم شرطة رأس غارب الغردقة 2017 وأخطرت النيابة العامة.