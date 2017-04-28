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عامل يقتل عجوزا لرفضها ممارسة الجنس معه في شبرا الخيمة
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط |عامل| قتل عجوزًا عمرها 70 عامًا، لرفضها ممارسة الجنس معه بشبرا الخيمة
تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بشأن العثور على جثة |عطيات. و| (70 عاما- ربة منزل)، وبها إصابة عبارة عن تهشم بفروة الرأس وكدمات بالوجه وآثار تآكل بجلد اليدين، ملقاة بمصرف القطاوى بشبرا الخيمة.تم تشكيل فريق بحث ضم كلا من العميد محمد عبدالهادى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، والمقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان، والمقدم أحمد عصران رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والنقيب محمد أبو سريع، معاون مباحث القسم وضباط وحدة مباحث قسمي أول وثان شبرا الخيمة، وبرئاسة اللواء علاء سليم، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، وتبين أن مرتكب الواقعة |مينا.م| (21 عاما- عامل).وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه تعرف على المجنى عليها من خلال عمله في جمع القمامة، وأقام معها علاقة غير مشروعة مقابل حصوله منها على مبالغ مالية، وفى يوم ارتكاب الواقعة طلب منها ممارسة الجنس إلا أنها رفضت فقام بالتعدى عليها بالضرب بقطعة حجر على رأسها مما أدى لوفاتها، واستولى على مبلغ مالى قدره 75 جنيهًا كان بحوزتها.واعترف بأنه تخلص من الجثة بوضعها داخل كيس بلاستيك كانت تحمله ووضع بداخله كمية من الحجارة لإثقال وزنه وألقاه عقب ذلك بمصرف القطاوى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 61 أحوال قسم ثان شبرا الخيمة تاريخه، ملحقًا بالمحضر الأصلى.
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