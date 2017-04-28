بودابست (رويترز) - قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الجمعة إن بلاده انتهت من بناء جدار ثان على طول الحدود مع صربيا مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يقلل من انتقاداته لتركيا في وقت يعول فيه بشدة على تعاونها معه للحد من تدفق المهاجرين.

وقال أوربان للإذاعة الرسمية إن الجدار "طوله 155 كيلومترا وارتفاعه ثلاثة أمتار ويمكنه إيقاف أي حشود."

وأضاف قائلا "تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي ومن ثم فهي حليف لنا. لذا علينا ألا نعامل تركيا وكأنها ليست حليفا كما ينبغي أن نبدي الاحترام الواجب للشعب التركي ورئيسه."

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)