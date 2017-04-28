وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث طريق بالصف، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير قائد السيارة ونتيجة للسرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيده وانقلبت السيارة، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات العامة لتلقي العلاج. تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.