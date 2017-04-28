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انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق بولاق الدكرور
28
ابريل
2017
05:44 AM
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طلبت نيابة بولاق الدكرور انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور والذي أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة بولاق، وانتقلت فرق الإطفاء إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر امتداده، وأسفر الحادث عن إصابة مالك المنزل.تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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