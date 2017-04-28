وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة بولاق، وانتقلت فرق الإطفاء إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر امتداده، وأسفر الحادث عن إصابة مالك المنزل.تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.