اخبار مصر
-
رياضة
- باير ليفركوزن يلاقي شالكه اليوم في الدوري الألماني
- اتحاد اليد: بند الـ8 سنوات باق ولا نية لحذفه
- يوفنتوس يلاقي أتلانتا اليوم في الدوري الإيطالي
- منتخب 99 يواجه نظيره الإماراتي اليوم وديا في دبي
- البدري يدرس إعادة متعب لقائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي
- رئيس «اليد»: الدعوة لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات اللائحة
- محمد يوسف الأقرب لقيادة الأسيوطي بالدوري الممتاز
- أزمة في مجلس «السلة» بسبب تخفيض دعم مونديال الشباب
- نائب رئيس الزمالك الأسبق: مرتضى يتحمل مسئولية مجزرة الدفاع الجوي
- بالصور.. أكاديمية أتلتيكو مدريد تحصد بطولة البراعم على حساب دجلة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تنفيذ 2140 حكما وضبط 10 قضايا مخدرات بالشرقية
28
ابريل
2017
05:44 AM
بواسطة
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم (3 فرود محلية الصنع، وبندقية خرطوش، و6 طلقات نارية)، و10 قضايا مخدرات، و891 قضية مرافق متنوعة، وتنفيذ 2140 حكما قضائيا.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع