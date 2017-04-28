وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم (3 فرود محلية الصنع، وبندقية خرطوش، و6 طلقات نارية)، و10 قضايا مخدرات، و891 قضية مرافق متنوعة، وتنفيذ 2140 حكما قضائيا.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.