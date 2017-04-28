وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم 6 قطع سلاح ناري وذخائر للمضبوطات التي شملت 5 فرود محلية الصنع، وبندقية خرطوش، و17 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و3 قضايا مخدرات، و238 مخالفة مرافق، و23 قضية بيئة ومسطحات، وتنفيذ 720 حكما قضائيا.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.