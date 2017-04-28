كان اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمخزن منتجات غذائية، وعلى الفور انتقلت ٨ سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق والذي كان على مساحة ١٢٠ مترا وإخماده ومنع خطر امتداده.وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.