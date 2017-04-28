وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة عن ضبط 11 متهما بحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري وذخائر للمضبوطات التي شملت بندقية آلية، و7 فرود محلي الصنع، و3 بندقيات خرطوش، و18 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و5 قضايا مخدرات، وتحرير 215 مخالفة مرافق، وتنفيذ 500 حكم قضائي.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.