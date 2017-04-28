تلقى اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالي المركز بالعثور على جثة شاب مقتولا بطريق الشيخ عون الله بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة للمجني عليه |محمود. و| 30 سنة سائق توك توك مقيم قرية الأنصار دائرة المركز.تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزي وجار تحرير المحضر اللازم بينما تكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الحادث والتعرف على الجناة وضبطهم.