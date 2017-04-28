وكان اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة تلقى إخطارًا بنشوب حريق بمخزن منتجات غذائية، ودفعت الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق والذي كان على مساحة 120 مترا وإخماده ومنع خطر امتداده.وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن ماسا كهربائيًّا وراء اندلاع الحريق الذي لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.