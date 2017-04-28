وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة عن ضبط قضيتي مخدرات، و8 عاطلين بحوزتهم 8 قطع سلاح ناري وذخائر للمضبوطات التي شملت بندقية آلية، و5 فرود محلية الصنع، وبندقيتين خرطوش، بالإضافة إلى 172 قضية مرافق، وتنفيذ 542 حكما قضائيا.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.