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تنفيذ 542 حكما قضائيا وضبط 8 قطع سلاح ناري بسوهاج
28
ابريل
2017
02:45 AM
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شن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة
وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة عن ضبط قضيتي مخدرات، و8 عاطلين بحوزتهم 8 قطع سلاح ناري وذخائر للمضبوطات التي شملت بندقية آلية، و5 فرود محلية الصنع، وبندقيتين خرطوش، بالإضافة إلى 172 قضية مرافق، وتنفيذ 542 حكما قضائيا.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.
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