شن رجال مباحث التموين بمحافظة قنا، حملة تموينية مكبرة استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 13 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات شملت طن أجزاء دجاج، و120 كيلو جرام زيت طعام، وتحرر محضر لكل واقعة على حدة وتولت النيابة العامة التحقيق.