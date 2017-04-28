تعود الواقعة إلى أخطار تلقاه الرائد حسين عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، يفيد أثناء قيام قوة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وباستيقاف شخص يستقل دراجة بخارية وبسؤاله عن تحقيق الشخصية وتفتيشه عثر بحوزته على نصف كيلو حشيش وسلاح ناري |بندقية خرطوش|.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على المضبوطات.