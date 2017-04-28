وبانتقال رجال المباحث إلى موقع الحادث تبين أن المخزن ليس لديه اشتراطات السلامة؛ حيث إن الباب الحديدي الخاص به صغير للغاية، ولا يوجد مخرج طوارئ.وأضافت المعاينة أن المخزن يقع في شارع ضيق مما صعب وصول رجال الإطفاء إلى محل البلاغ، وأن الحريق نشب في الكرتون الموجود داخل المخزن والعبوات البلاستيكية، ما جعل الحماية المدنية تستعين بـ٦ سيارات ثم بسيارتين أخرتين للسيطرة على الحريق.يذكر أن غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا باندلاع حريق بمخزن بمنطقة بولاق الدكرور، بالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب في مخزن بعمارة سكنية مكونة من ٦ طوابق، وأن المخزن على مساحة ١٢٠ م، ويحوي العديد من مستلزمات السوبر ماركت |مناديل الورق ومساحيق الغسيل| ما ساعد على اندلاع الحريق بشكل سريع، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.