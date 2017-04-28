دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بسياراتي إطفاء إضافيتين ليصل عدد سيارات الإطفاء التي تم دفعها إلى 8 سيارات، للسيطرة على الحريق الذي نشب في مخزن المواد الغذائية بمنطقة أبو قتادة في بولاق الدكرور بالجيزة

وتمكن رجال الحماية بالسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا باندلاع حريق بمخزن بمنطقة بولاق الدكرور، بالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب في مخزن بعمارة سكنية مكونة من ٦ طوابق، وأن المخزن على مساحة ١٢٠ م، ويحوي العديد من مستلزمات السوبر ماركت |مناديل الورق ومساحيق الغسيل| ما ساعد على اندلاع الحريق بشكل سريع.وأضاف المصدر أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر امتداده إلى الطوابق العلوية، وعملوا على سرعة إطفاء الحريق حتى لا يتعرض ساكنو العقار إلى أية أخطار.