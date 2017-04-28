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نيابة حلوان تصرح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في المعصرة
28
ابريل
2017
02:44 AM
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أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث تصادم بشارع التوانجي، في منطقة عرب سلام في حلوان
تعود الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة المعصرة، بوقوع حادث تصادم في شارع التوانجي بعرب سلام، أسفر عن مصرع شخص، وبانتقال الرائد أحمد عبد الحفيظ، ضابط بقسم شرطة المعصرة، إلى مكان الحادث، تبين أنه أثناء سير |رضا شحاتة|، ٥٤ سنة، مهندس فني بشركة المقاولون العرب، بسيارته صدم عربة كارو يقودها عامل النظافة محمد عبد الهادي، ١٨سنة، ما أدى إلى وفاته.
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