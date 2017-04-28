نشب قبل قليل، حريق هائل بمخزن منتجات غذائية في بولاق الدكرور بالجيزة

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا باندلاع حريق بمخزن منتجات غذائية في بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للعمارات السكنية المحيطة بالمخزن.