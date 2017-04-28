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مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بطريق «القاهرة -الإسكندرية»
28
ابريل
2017
01:45 AM
بواسطة
لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتي نقل إحداهما محملة بكونتينر والأخرى محملة بمواد دهانات على طريق القاهرة إسكندرية الزراعي
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث مروري لسيارتي نقل ثقيل بطريق إسكندرية الزراعي، وأمر اللواء عادل زكي مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان لإزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.
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